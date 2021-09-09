Köyden İndim Şehire filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından merak ediliyor. İstanbul'a gelip zengin olma hayalleri kuran Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'in eğlenceli hikayesinin ele alındığı filmde; Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Perran Kutman gibi isimler yer alıyor. Peki, Köyden İndim Şehire filmi konusu nedir? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kimler?

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ KONUSU

İstanbul'a gelip zengin olma hayalleri tarihimizde olduğu gibi sinemamızda da bir döneme bir hayli etkide bulunmuştur. Bu hayal peşinde koşan geniş bir Anadolu ailesinin, kendi köylerinden başlayıp metropol Ankara'ya doğru uzanan yolculuğu da zengin olma, daha iyi yaşama hayallerini gerçekleştirme hayalini ele alıyor. Salak Milyoner filminin devamı niteliğinde olan yapıtta Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret isimli dört kardeş, köylerinde buldukları gömü altınları bozdurabilmek için Ankara'ya gittiklerinde burada kendilerini eğlence dolu bir macera bekliyor.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal, Zeki Alaysa, Metin Akpınar, Perran Kutman ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların bulunduğu film Ertem Eğilmez tarafından yönetilmiştir.