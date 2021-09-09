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Giriş Tarihi: 9.9.2021 16:45

Köyden İndim Şehire filmi konusu nedir? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kimler?

Köyden İndim Şehire filmi konusu nedir? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kimler?

9 Eylül Perşembe akşamı Show Tv ekranlarına gelecek olan Köyden İndim Şehire filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Yeşilçam’ın en sevilen filmleri arasında yer almasının yanı sıra güçlü oyuncu kadrosu ile de izleyenleri kahkahaya boğacak olan film komedi türündedir. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez’in yer aldığı film 1974 yılı yapımıdır. Peki; Köyden İndim Şehire filmi konusu nedir? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kimler?

Köyden İndim Şehire filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından merak ediliyor. İstanbul'a gelip zengin olma hayalleri kuran Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'in eğlenceli hikayesinin ele alındığı filmde; Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Perran Kutman gibi isimler yer alıyor. Peki, Köyden İndim Şehire filmi konusu nedir? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kimler?

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ KONUSU

İstanbul'a gelip zengin olma hayalleri tarihimizde olduğu gibi sinemamızda da bir döneme bir hayli etkide bulunmuştur. Bu hayal peşinde koşan geniş bir Anadolu ailesinin, kendi köylerinden başlayıp metropol Ankara'ya doğru uzanan yolculuğu da zengin olma, daha iyi yaşama hayallerini gerçekleştirme hayalini ele alıyor. Salak Milyoner filminin devamı niteliğinde olan yapıtta Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret isimli dört kardeş, köylerinde buldukları gömü altınları bozdurabilmek için Ankara'ya gittiklerinde burada kendilerini eğlence dolu bir macera bekliyor.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal, Zeki Alaysa, Metin Akpınar, Perran Kutman ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların bulunduğu film Ertem Eğilmez tarafından yönetilmiştir.

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Köyden İndim Şehire filmi konusu nedir? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kimler?
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