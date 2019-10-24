Kuruluş Osman fragmanı izle! ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragmanında neler oluyor? İşte detaylar!

Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragman izleyicisiyle buluştu. Usta yapımcı Mehmet Bozdağ'ın twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dizinin yeni fragmanının bu akşam ekrana geleceği duyuruldu. Dizinin sıkı takipçileri heyecanla Kuruluş Osman fragmanını araştırıyorlar. ATV'nin iddialı yapımları arasında yer alan yapım şimdiden reytinglerde zirveyi oynayacak gibi görülüyor. Peki Kuruluş Osman yeni fragmanında neler olacak? İşte ayrıntılar

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman fragmanları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yapımcısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuruluş Osman'ın bu akşam saat 21.44'te yeni fragmanının yayınlanacağını duyurdu.

Mehmet Bozdağ

@mmehmetbozdag

"Kuruluş Osman" Yeni Tanıtımı saat 21.44'de @atvcomtr'de!

@KurulusDizisi