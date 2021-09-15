Maritozzo Salato tarifi: MasterChef Maritozzo Salato nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Maritozzo Salato tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında yapılması sonrasında merak konusu olarak Maritozzo Salato nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
MARİTOZZO SALATO NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
DANİLO ŞEFİN İMZA TABAĞI MARİTOZZO SALATO TARİFİ MALZEMELERİ
Coleslaw için:
- Lahana
- Havuç
- Sarımsak
- Elma sirkesi
- Şeker
- Tuz
Jumbo karides için:
- Karides
- Tuz
- Karabiber
- Panko
- Un
- Yumurta
Pancarlı mayonez için
- Yumurta
- Pancar püresi
- Zeytinyağ
- Brios için:
- Un
- Süt
- Tuz
- Yaş maya
- Yumurta
- Şeker
- Tereyağı
MARİTOZZO SALATO NASIL YAPILIR?
Coleslaw salatası yapılışı;
- Lahanaları ince ince kesilir.
- Havuçlar en ufak şekilde rendelenir
- Sarımsak püre haline getirilir
- Elma sirkesi şeker ve tuz ile lahanalar yumuşayana kadar ovulur
Pancarlı mayonez yapılışı;
- Yumurta sarısı zeytinyağı ile karıştırılıp mayonez haline getirilir. Pancarlar haşlanır püre haline getirilip suyu mayonez ile karıştırılır
Jumbo karides yapılışı;
- Karidesler sadece kuyruğu kalacak şekilde temizlenir panelenip kızartılır
- Yumurta ve tereyağı oda sıcaklığında olmalı
- Sütü ısıt ve mayayı içinde aç
- Mayalı süt ve balı karıştır
- Şekeri ekle karıştır
- Unu ve tuzu ekle karıştır
- Yumurtayı ekle karıştır
- Tereyağını 3 - 4 parça halinde her birini iyice yedirerek teker teker ekle
- Tereyağını emdikten sonra hamur kasenin dibinden tamamen ayrılıp toparlanana kadar en yüksek hızda yoğur
- Sıcak bir yerde üstünü streçleyip en az iki katı olana kadar mayalandır
- Alıp biraz yoğurarak söndürdükten sonra istenen ölçüde bölüp açarak iki yanından katlayıp rulo yapıp kalıba yerleştir
- Üstünü örterek bir daha mayalandır
- Üstüne yumurta sürerek 180 derece fırında pişirilir
- Çıkar çıkmaz üstüne erimiş tereyağı sür
Birleşimi;
- Ekmeği ortadan keserek arasına coseslaw koyulur üzerine karides yerleştilir. Kenarlarına mayonez sürülür karidesin üzerine siyah havyar ve frenk soğanı ile süslenir
KAYNAK: acunn.com