Maritozzo Salato tarifi: MasterChef Maritozzo Salato nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Maritozzo Salato tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında yapılması sonrasında merak konusu olarak Maritozzo Salato nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MARİTOZZO SALATO NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

DANİLO ŞEFİN İMZA TABAĞI MARİTOZZO SALATO TARİFİ MALZEMELERİ

Coleslaw için:

Lahana

Havuç

Sarımsak

Elma sirkesi

Şeker

Tuz

Jumbo karides için:

Karides

Tuz

Karabiber

Panko

Un

Yumurta

Pancarlı mayonez için

Yumurta

Pancar püresi

Zeytinyağ

Brios için:

Un

Süt

Tuz

Yaş maya

Yumurta

Şeker

Tereyağı

MARİTOZZO SALATO NASIL YAPILIR?

Coleslaw salatası yapılışı;

Lahanaları ince ince kesilir.

Havuçlar en ufak şekilde rendelenir

Sarımsak püre haline getirilir

Elma sirkesi şeker ve tuz ile lahanalar yumuşayana kadar ovulur

Pancarlı mayonez yapılışı;

Yumurta sarısı zeytinyağı ile karıştırılıp mayonez haline getirilir. Pancarlar haşlanır püre haline getirilip suyu mayonez ile karıştırılır

Jumbo karides yapılışı;

Karidesler sadece kuyruğu kalacak şekilde temizlenir panelenip kızartılır Yumurta ve tereyağı oda sıcaklığında olmalı Sütü ısıt ve mayayı içinde aç Mayalı süt ve balı karıştır Şekeri ekle karıştır Unu ve tuzu ekle karıştır Yumurtayı ekle karıştır Tereyağını 3 - 4 parça halinde her birini iyice yedirerek teker teker ekle Tereyağını emdikten sonra hamur kasenin dibinden tamamen ayrılıp toparlanana kadar en yüksek hızda yoğur Sıcak bir yerde üstünü streçleyip en az iki katı olana kadar mayalandır Alıp biraz yoğurarak söndürdükten sonra istenen ölçüde bölüp açarak iki yanından katlayıp rulo yapıp kalıba yerleştir Üstünü örterek bir daha mayalandır Üstüne yumurta sürerek 180 derece fırında pişirilir Çıkar çıkmaz üstüne erimiş tereyağı sür

Birleşimi;

Ekmeği ortadan keserek arasına coseslaw koyulur üzerine karides yerleştilir. Kenarlarına mayonez sürülür karidesin üzerine siyah havyar ve frenk soğanı ile süslenir