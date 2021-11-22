MasterChef Azize kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Azize Polat kaç yaşında, nereli?

MasterChef Azize Polat ile ilgili detayları merak eden izleyiciler "MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflerin karşısına çıkan Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye'de üçüncü başvurmasında kabul edilmiş. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini söyledi.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtti.