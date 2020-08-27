MasterChef’te dün eleme adayı kimler oldu? 26 Ağustos 2020 Çarşamba MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef eleme adayları ve 26 Ağustos günü yayınlanan son bölümde bireysel dokunulmazlığı kimin kazandığına ilişkin detaylar şöyle;

Ekranların uzun soluklu yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye'de final turunda ana kadroya katılmaya hak kazanan 16 yarışmacının şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi sürüyor. Yapılan kaptanlık oyunu sonucunda seçilen kaptanların şekillendirdiği Mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık mücadelesinin kazananı önceki oyunda olduğu gibi Özgül kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Yarışmanın dün ( 26 Ağustos 2020 Çarşamba ) ekranlara gelen yeni bölüme 2. kez eleme potasına aday veren mavi takımda bireysel dokunulmazlık kazananı ve eleme adayları merak ediliyor. Bu bağlamda 26 Ağustos MasterChef eleme adayı kimler oldu? sorusu yarışmayı takip edenler tarafından öğrenilmek isteniyor.

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının bugün (26 Ağustos 2020 Çarşamba) ekranlara gelen yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında oynanan dokunulmazlık oyununda en fazla başarılı yemeğe sahip olan kırmızı takım dokunulmazlığı kazanarak mavi takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gönderdi. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından yapılması istenen yemeği mavi takımdan DUYGU yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu safhanın da ardından mavi takım yarışmacıları arasında eleme adayı oylaması yapıldı. Bireysel dokunulmazlık sahibi Duygu eleme adayı olarak UĞUR'u seçti. Yarışmacılar arasında tartışmalı geçen oylama da en fazla eleme oyunu alan yarışmacı GÜLŞAH oldu