Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Ağustos Pazartesi MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanlık oyunu kazananı
Giriş Tarihi: 30.8.2021 23:30 Son Güncelleme: 30.8.2021 23:30

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Ağustos Pazartesi MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanlık oyunu kazananı

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Ağustos Pazartesi MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanlık oyunu kazananı

Ekranların yemek yarışması programı MasterChef’te kaptanlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım kaptanları 30 Ağustos Pazartesi akşamı belli olurken programı yakından takip edenler “MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?” sorusuna yanıt arıyor. Oynanılan oyunun sonunda mavi takım kaptanı belli olurken seçilen ilk kaptan ise kırmızı takımın kaptanını belirledi. Peki; MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 30 Ağustos MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanlık oyunu kazananı.

"MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?" sorusunun yanıtı, programı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olduğu 30 Ağustos Pazartesi akşamı yine heyecan doruktaydı. Jüri üyeleri 16 yarışmacıdan ikinci kaptanlık oyunu için tantuni yapmalarını istedi. Yarışmacılar en güzel ve lezzetli tantuniyi jüri üyelerine sunmak için ter döktüler. Peki; MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 30 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kazananlar!

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef jürisi 16 yarışmacıdan ikinci kaptanlık oyunu için tantuni yapmalarını istedi. Yarışmacılar en leziz tantuni için zorlu bir süreç geçirdi. Üç jüri üyesinin belirlediği yarışmacıların tabaklarını ikinci tadımı ardından kaptan netleşti. Tahsin ve İbrahim son 2'ye kaldı ve mavi takım kaptanı da Tahsin oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak ise Tahsin, Emre'yi tercih etti.

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Emre - İbrahim, Sergen, Burcu, Mert, Hamza, Fatma, Safanur
Mavi Takım: Tahsin - Eren, Hasan, Dilara, Şükrü, Mustafa, Milhan, Tunahan

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Ağustos Pazartesi MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanlık oyunu kazananı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA