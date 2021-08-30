MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Ağustos Pazartesi MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanlık oyunu kazananı

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef jürisi 16 yarışmacıdan ikinci kaptanlık oyunu için tantuni yapmalarını istedi. Yarışmacılar en leziz tantuni için zorlu bir süreç geçirdi. Üç jüri üyesinin belirlediği yarışmacıların tabaklarını ikinci tadımı ardından kaptan netleşti. Tahsin ve İbrahim son 2'ye kaldı ve mavi takım kaptanı da Tahsin oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak ise Tahsin, Emre'yi tercih etti.

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Emre - İbrahim, Sergen, Burcu, Mert, Hamza, Fatma, Safanur

Mavi Takım: Tahsin - Eren, Hasan, Dilara, Şükrü, Mustafa, Milhan, Tunahan