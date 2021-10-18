MasterChef Milhan kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Milhan Erdem kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 son bölümde elenerek yarışmadan ayrılan Milhan Erdem'e ilişkin detaylar izleyenler tarafından merak edilenler MasterChef Milhan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Milhan, 20 yaşında ve Kütahya doğumlu. 2001 yılında dünyaya gelen ve aslen Kütahyalı olan MasterChef Milhan, kariyeri için İstanbul'a taşındı.

Eğitim hayatına Kütahya'da başlayan MasterChef Milhan, Yoncalı Otelcilik ve Turizm Lisesi mezunudur. Mihan Erdem'in asıl hikayesi ise bu mezuniyetten sonra başladı.

MİLHAN ERDEM HAYATI

Hem ulusal hem de uluslararası birçok yarışmaya katılan Milhan Erdem, katıldığı tüm bu yarışmalarda dereceler elde etti. Mesleğini bir aşkla yaptığını ifade eden Milhan, 2019 yılında Antalya EXPO'da düzenlenen yarışmada 'Yılın Altın Genç Şefi' ödülünün de sahibi oldu.

Bir altın madalya kupa alarak lise hayatının jübile yarışmasını yaptığını söyleyen MasterChef Türkiye Milhan Erdem'in gerçek meslek hayatı da bu tarihten sonra başladı.

Genç yaşında Antalya, Marmaris ve Almanya'da stajlarını tamamladı ve hayallerinden bir an olsun vazgeçmedi. Bu hayaller onu Kırgızistan'a kadar götürdü. Davetli aşçı olarak gittiği Kırgızistan'da halka, Türk mutfağının eşsiz yemeklerini tanıtma fırsatı buldu.

Kırgızistan'da Türk yemeklerini tanıttıktan sonra ülkesine döndü ve Nişantaşı'ndaki Lübnan mutfağında hünerlerini sergilemeye devam etti. Burada yaklaşık 1 sene çalışan Erdem, son olarak MasterChef programına başvurdu ve adım adım ana kadroya kadar gelmeyi başardı.