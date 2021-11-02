Masumlar Apartmanı 45.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüme Binnur Kaya konuk oluyor!

Masumlar Apartmanı 45.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölüme Kırmızı Oda dizisinin doktor hanımı konuk oluyor. Gülben, yaşadığı travma sonrası doktora gitmeye ve iyileşmeye karar veriyor. Gülben'in gözyaşları ve çaresizlik içerisinde tedavi olmak istemesi ailesi tarafından da desteklenecek. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragman ve özeti.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (45.BÖLÜM)

Memduh'un Safiye ve Gülben için "Artık yardım almalarının zamanı gelmedi mi?" sözleri üzerine Han harekete geçiyor. Han, Gülben'i psikiyatriste götürüyor. Dizinin yeni bölümünde, TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran ünlü oyuncu Binnur Kaya konuk oyuncu olarak rol alacak. Gülben, Doktor Hanım'ın kliniğine gidecek.

Masumlar Apartmanı 45. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video