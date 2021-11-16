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Giriş Tarihi: 16.11.2021 14:08

Masumlar Apartmanı 47.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde soğuk savaş başlıyor!

Masumlar Apartmanı 47.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde soğuk savaş başlıyor!

TRT 1 ekranlarına her hafta Salı günleri gelen Masumlar Apartmanı 47.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde; Ufuk’un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han’ın Rüya’ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye’nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben’in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde; kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye'nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindedir. Gülben, Esat'ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye'nin yaptığı bir şey Gülben'e ablasının geleceği için cesur bir adım attırır. Bu başlık altından; Masumlar Apartmanı yeni bölüm özeti ve fragmanına ulaşabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (47.BÖLÜM)

Ufuk'un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han'ın Rüya'ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye'nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben'in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar.

Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye'nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindedir. Gülben, Esat'ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye'nin yaptığı bir şey Gülben'e ablasının geleceği için cesur bir adım attırır. Sonunda açılış gelir çatar. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye'yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol almaktadır.

Masumlar Apartmanı 47 Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

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Masumlar Apartmanı 47.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde soğuk savaş başlıyor!
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