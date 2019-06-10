Mehmet Ali Erbil hakkında son dakika haberi geldi! Kızı Yasmin Erbil güzel haberi verdi...
Çok uzun süredir tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'den gelen son dakika haberi magazin camiasında mutluluk etkisi yarattı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, daha önce de mücadele ettiği Kaçış Sendromu'nun nüksetmesiyle birlikte uzun süreli bir tedavi izlemişti. Geçtiğimiz sene evinin banyosunda düşen, kaburgaları akciğerine batan Mehmet Ali Erbil oldukça zor günler geçirmişti; işte son dakika haberinin detayları!
Mehmet Ali Erbil - Nergis Kumbasar evliliğinden olan 1995 doğumlu Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı son dakika açıklamasında; babasının kısa süre içerisinde hastaneden taburcu olacağını ifade etti. Yasmin Erbil bu süreçte hem babasına destek sağlamış hem de sosyal medya hesaplarından sürekli moral verici paylaşımlarda bulunmuştu. Mehmet Ali Erbil hakkında beklenen son dakika haberi geldi.
Geçen yıl evinin banyosunda düşerek kaburgaları akciğerine batan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber geldi! Yıllardır savaştığı "Kaçış Sendorumu" nüksettiği için 235 gündür hastanede yatan ünlü şovmen, sağlığına kavuştu. Bu müjdeli haberi de küçük kızı Yasmin Erbil verdi.
Önceki gün İstinye Partk'ta görüntülenen 23 yaşındaki genç kız, babasının zor günleri geride bıraktığını söyleyip ekledi: "Babam hastanedeki son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evimizde olacak. Durumu çok iyi, bu zor zamanlarda bizimle beraber olan herkese çok teşekkürler."