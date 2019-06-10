Mehmet Ali Erbil hakkında son dakika haberi geldi! Kızı Yasmin Erbil güzel haberi verdi...

Mehmet Ali Erbil - Nergis Kumbasar evliliğinden olan 1995 doğumlu Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı son dakika açıklamasında; babasının kısa süre içerisinde hastaneden taburcu olacağını ifade etti. Yasmin Erbil bu süreçte hem babasına destek sağlamış hem de sosyal medya hesaplarından sürekli moral verici paylaşımlarda bulunmuştu. Mehmet Ali Erbil hakkında beklenen son dakika haberi geldi.