Şanlıurfa'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Müslüm'ün daha sonra ailecek göç ettikleri Adana'da yolu bir gün şans eseri halkevine düşer. Müdür Limoncu Ali'den ilk müzik eğitimini alan ve sesiyle kitleleri etkileyen Müslüm İstanbul'da şarkıcı olma ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur'la tanışma hayalleri kurmaktadır. TRT 1 ekranlarında 24 Ağustos Salı akşamı izleyicisi ile buluşacak olan Müslüm filmi vizyona girdiği andan itibaren büyük beğeni toplamıştı. Peki; Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor. Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'i canlandırdığı filmde, Muhterem Nur'a Zerrin Tekindor, Müslüm Gürses'in babasına ise Turgut Tunçalp hayat veriyor.

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCU KADROSU

Timuçin Esen - Müslüm

Zerrin Tekindor - Muhterem Nur

Ayça Bingöl - Emine Akkaş

Erkan Can - Limoncu Ali

Taner Ölmez - Ahmet Akbaş

Erkan Avcı - Bahtiyar

Şahin Kendirci - Genç Müslüm Gürses

Turgut Tunçalp - Mehmet Akbaş

MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses'in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses'in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.