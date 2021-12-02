Öksüz helvası tarifi: Öksüz helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Öksüz helvası tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak "Öksüz helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ÖKSÜZ HELVASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

2 su bardağı üzüm pekmezi

2 su bardağı su

4 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı un

Üzerine

200 gr tereyağı

ÖKSÜZ HELVASI NASIL YAPILIR?