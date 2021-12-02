Öksüz helvası tarifi: Öksüz helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Öksüz helvası tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak "Öksüz helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
ÖKSÜZ HELVASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 2 su bardağı üzüm pekmezi
- 2 su bardağı su
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 3 su bardağı un
Üzerine
ÖKSÜZ HELVASI NASIL YAPILIR?
- Üzüm pekmezi ve su, helva yapılacak tencerede kaynatılır. Elde edilen karışımdan bir su bardağı ayrılır ve kalan pekmezli suya yavaş yavaş un eklenerek sürekli karıştırılır. Hamur elde edilir.
- Elde edilen hamura ayrılan sudan azar azar dökerek hamur pişirilir. Bu işlem, su bitene kadar 5-6 kez devam etmelidir.
- Su bittikten sonra 4 yemek kaşığı tereyağından alınır ve hamura eklenerek karıştırılır. Bu işlem 8 kez tekrar etmelidir. Elde edilen helvanın pişirme işlemi devam eder.
- Kıvamını anlamak İçin hamura kaşığı hızlıca vurunca hamur kesiliyorsa helva pişmiş demektir.
- Pişen helva yuvarlak tepsiye alınır. Orta kısmına, havuz formu verilir. Kızartılan tereyağı servisten hemen önce dökülür.