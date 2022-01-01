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Giriş Tarihi: 1.1.2022 16:56

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?

1 Ocak 2022 Cumartesi akşamı ATV ekranlarına gelecek olan Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu ve oyuncuları, sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Marvel Sinematik Evreni’nin 23.filmi olan Evden Uzakta filmi 2019 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor. Peki; Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi 1 Ocak 2022 akşamı ATV ekranlarında sinemasevelerin beğenisine sunulacak. Macera, fantastik ve aksiyon türlerinde olan filmde Tom Holland, Zendeya gibi ünlü isimler yer alıyor. Pek çok bölüme ev sahipliği yapmış Marvel serisinin 23.filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?

ÖRÜMCEK ADAM EVDEN UZAKTA FİLMİ KONUSU

Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

ÖRÜMCEK ADAM EVDEN UZAKTA FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2019

Yönetmen : Jon Watts

Tür : Macera/Fantastik/Aksiyon

Oyuncular : Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal

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Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?
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