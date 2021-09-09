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Giriş Tarihi: 9.9.2021 23:16 Son Güncelleme: 9.9.2021 23:16

Osso Buco tarifi: Osso Buco nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Osso Buco tarifi: Osso Buco nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye son bölümde İtalyan mutfağı konseptiyle menü oluşturuldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin hazırladığı menüde yer alan Osso Buco ile ilgili olarak evde kendisi de hazırlamak isteyenler Osso Buco nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Osso Buco nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Osso Buco yemeği MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından yapılması istenen yemekler arasında yer aldı. Bu gelişme sonrasında Osso Buco nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

OSSO BUCO NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

OSSO BUCO MALZEMELERİ

  • 2 kg. etli dana kaval kemiği
  • 1 adet kereviz
  • 100 gr. domates salçası
  • 1 adet kırmızı soğan
  • 20 gr. tane kimyon

POLENTA İÇİN:

  • 60 gr. mısır unu
  • 40 gr. parmesan peyniri
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 100 ml süt
  • 100 gr. krema

OSSO BUCO YAPILIŞI

Osso Buco için; ilikleri ile kesilmiş dana incikleri zeytinyağı ile tavada kızartıyoruz. Ardından kereviz, domates salçası, kırmızı soğan ve kimyon taneleri ile birleştirirek kısık ateşte beş-altı saat kadar ilikler eriyene, et lokum kıvamına gelinceye dek pişiriyoruz. Servise uygun forma sokulup polenta ve kızarmış ilik ile servis ediyoruz. Polenta için ise süt ve ısır ununu pişirip diğer malzemeleri ekliyoruz ve koyu bir kıvam almasını sağlıyoruz.

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Osso Buco tarifi: Osso Buco nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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