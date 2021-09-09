Osso Buco tarifi: Osso Buco nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Osso Buco yemeği MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından yapılması istenen yemekler arasında yer aldı. Bu gelişme sonrasında Osso Buco nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

OSSO BUCO NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

OSSO BUCO MALZEMELERİ

2 kg. etli dana kaval kemiği

1 adet kereviz

100 gr. domates salçası

1 adet kırmızı soğan

20 gr. tane kimyon

POLENTA İÇİN:

60 gr. mısır unu

40 gr. parmesan peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

100 ml süt

100 gr. krema

OSSO BUCO YAPILIŞI

Osso Buco için; ilikleri ile kesilmiş dana incikleri zeytinyağı ile tavada kızartıyoruz. Ardından kereviz, domates salçası, kırmızı soğan ve kimyon taneleri ile birleştirirek kısık ateşte beş-altı saat kadar ilikler eriyene, et lokum kıvamına gelinceye dek pişiriyoruz. Servise uygun forma sokulup polenta ve kızarmış ilik ile servis ediyoruz. Polenta için ise süt ve ısır ununu pişirip diğer malzemeleri ekliyoruz ve koyu bir kıvam almasını sağlıyoruz.