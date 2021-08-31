Paçanga Böreği Tarifi: Paçanga Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Paçanga Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

PAÇANGA BÖREĞİ NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

MALZEMELER

3 adet yufka

250 gram çemensiz pastırma

3 adet domates,

3 adet sivri biber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Yufkaları ıslatmak için:

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı süt,

1 adet yumurta

PAÇANGA BÖREĞİ YAPILIŞI

Yufkaları ıslatmak için süt, sıvıyağ ve yumurtayı küçük bir kaba alıp karıştırdıktan sonra kenara alın. Domates ve biberleri küp, pastırmaları uzunlamasına doğrayın.