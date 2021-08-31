Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Paçanga Böreği Tarifi: Paçanga Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 31.8.2021 23:11 Son Güncelleme: 31.8.2021 23:12

Paçanga Böreği Tarifi: Paçanga Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Paçanga Böreği Tarifi: Paçanga Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Paçanga Böreği yemeğiyle ilgili tarif detayları merak edilerek Paçanga Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Paçanga Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Paçanga Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

PAÇANGA BÖREĞİ NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

MALZEMELER

  • 3 adet yufka
  • 250 gram çemensiz pastırma
  • 3 adet domates,
  • 3 adet sivri biber
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 4 çorba kaşığı zeytinyağı

Yufkaları ıslatmak için:

  • Yarım su bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı süt,
  • 1 adet yumurta

PAÇANGA BÖREĞİ YAPILIŞI

Yufkaları ıslatmak için süt, sıvıyağ ve yumurtayı küçük bir kaba alıp karıştırdıktan sonra kenara alın. Domates ve biberleri küp, pastırmaları uzunlamasına doğrayın.

  1. 3 çorba kaşığı zeytinyağını bir tavaya alıp biberi ekleyin.
  2. Biberlerin rengi dönünce pastırmayı ilave edin.
  3. Bir-iki dakika sonra domates ekleyip, yumuşayana dek pişirin.
  4. Büyük boy bir tavayı kalan zeytinyağı ile yağlayın.
  5. Bir adet yufkayı kenarları dışarı sarkacak şekilde içine yerleştirin.
  6. Kalan yufkaları iri parçalar halinde elinizle koparın.
  7. Tavadaki yufkanın üzerine sütlü karışımdan gezdirin.
  8. Aralarına yine sütlü karışımdan gezdirip, 3 kat yufka yerleştirerek tabanı oluşturun.
  9. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin ve pastırmalı harcı üzerine ilave edin.
  10. Kalan yufkaların arasına sütlü karışımdan gezdirerek tavaya yerleştirin.
  11. Kenarlardan sarkan yufkayı üzerine toplayın.
  12. Ocağa oturtup kısık ateşte altı kızarana dek pişirin.
  13. Alt üst ederek diğer tarafını da pişirin.
  14. Dilimleyerek servis yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Paçanga Böreği Tarifi: Paçanga Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA