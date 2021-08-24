Revani tarifi: Revani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan Revani yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler Revani tarifi ile ilgili olarak Revani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

REVANİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

1 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 adet portakal

1 su bardağı un

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet İçin;

3 su bardağı su

Yarım limon suyu

3 su bardağı seker

AŞÇININ NOTU

Revani tarifine ilk olarak şerbeti yapmakla başlamanızı tavsiye ederiz. Keki yapacağınız esnada şerbetiniz de soğumaya başlayacaktır. Kekin kabarası için ise malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında bulundurulması gerekir. Yumurta ile şekerinizi yumurtaların köpük köpük olduğunu görene kadar devam edin. Revani tatlısının şerbetinin iyi çekmesi için kekinizi önceden dilimlemeniz gerekir. Ayrıca şerbeti döktüğünüzde kek sıcak olmalı, şerbet ise soğuk olmalıdır.

REVANİ YAPILIŞI