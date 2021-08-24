Revani tarifi: Revani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan Revani yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler Revani tarifi ile ilgili olarak Revani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.
REVANİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 adet portakal
- 1 su bardağı un
- 3 yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay bardağı sıvı yağ
Şerbet İçin;
- 3 su bardağı su
- Yarım limon suyu
- 3 su bardağı seker
AŞÇININ NOTU
Revani tarifine ilk olarak şerbeti yapmakla başlamanızı tavsiye ederiz. Keki yapacağınız esnada şerbetiniz de soğumaya başlayacaktır. Kekin kabarası için ise malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında bulundurulması gerekir. Yumurta ile şekerinizi yumurtaların köpük köpük olduğunu görene kadar devam edin. Revani tatlısının şerbetinin iyi çekmesi için kekinizi önceden dilimlemeniz gerekir. Ayrıca şerbeti döktüğünüzde kek sıcak olmalı, şerbet ise soğuk olmalıdır.
REVANİ YAPILIŞI
- Revani tatlı tarifimize öncelikle derin bir tencere hazırlayarak başlayabiliriz.
- Şerbeti hazırlamak için tencerenizin içerisine şeker ve suyu dökerek kaynatınız. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyu ekleyin.1-2 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın.
- Şerbetimizi hazır hale getirdikten sonra gelelim kekimizi hazırlamaya…
- Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alarak iyice çırpın.
- Üzerine sıvı yağ, yoğurt ve irmik ekledikten sonra çırpmaya devam edin.
- 1 adet portakalın kabuğunu rendeleyerek revaninizin hoş bir koku ve tat almasını sağlayabilirsiniz.
- Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpılır.
- Fırın kabını yağlayın ve kek hamuru dökün.
- 170°C fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir.
- Fırından çıkarılan keki kesin ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbeti aktarın.
- Yaklaşık 2 saat bekledikten sonra revani tarifi hazır hale gelecektir. Afiyet olsun