Rogue One Bir Star Wars Hikayesi konusu ne? Rogue One Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları ve filmin konusu

Corona virüsü nedeniyle çoğu insan evde ve bu nedenle de televizyon izleme oranı bir hayli arttı. TV kanalları da her gün farklı bir film yayınlıyor ve bu filmler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün de atv ekranlarında çeşitli filmler yayınlanacak. Bunlar arasında dikkat çeken filmlerden biri ise Rogue One Bir Star Wars Hikayesi. Bu akşam seyirciyle buluşacak olan film ile ilgili detaylar merak konusu oldu. En çok araştırılanlar arasında Rogue One Bir Star Wars Hikayesi konusu ve oyuncu kadrosu yer alıyor. Peki, Rogue One Bir Star Wars Hikayesi filminin konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte film hakkında bilgiler…
ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ FİLMİ
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, Lucasfilm'in ara dönem filmlerinden ilki olarak lanse edilen yapımıdır. Vizyonda olduğu sürede oldukça ilgi gören bilim kurgu filmi 2016 yılında vizyona girmişti.
İşte film hakkında merak edilenler;
Lucasfilm'in yeni "ara dönem filmlerinden ilki" olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star'ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesini anlatacak. Gareth Edwards'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryo ise u Chris Weitz'a ait.
ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ OYUNCULARI
Felicity Jones, Diego Luna, Alan Tudyk, Donnie Yen