Sen Anlat Karadeniz 18. son bölüm tamamı - Tıkla Karadeniz son bölüm izle

Türkiye'de televizyon ekranlarının reyting rekortmeni ve sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölümü ile atv'de seyirci ile buluştu. Dizinin sonra ermesiyle birlikte izleyenler için 'Sen Anlat Karadeniz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusu merak konusu oldu. Sen Anlat Karadeniz 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda hemen buradan izleyebileceksiniz. Diziyi kaçıranlar için Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm tamamı yayınlandı. Hemen buradan izleyebilirsiniz...

Sen Anlat Karadeniz 18. son bölüm tamamı - Hemen tek parça izle

Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir, Vedat'la anlaşma yapıyor!

Osman Hoca'dan iftar duası...

Sen Anlat Karadeniz'de Necip, Tahir'i kurtarıyor!

"Benim oğlum Karadeniz'e sığmazdı..."

İşte fenomen dizi Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm 2. fragmanı:

SEN ANLAT KARADENİZ 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır.

Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir. Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır.

İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?

Yapım : SİNEGRAF

Yapımcı : OSMAN SINAV

Yönetmen : OSMAN SINAV / EMRE KABAKUŞAK / YUSUF ÖMER SINAV

Senaryo : AYŞE FERDA ERYILMAZ / NEHİR ERDEM

Oyuncular : ULAŞ TUNA ASTEPE (TAHİR), İREM HELVACIOĞLU (NEFES), MEHMET ALİ NUROĞLU (VEDAT), SİNAN TUZCU (MUSTAFA), GÖZDE KANSU (EYŞAN), ÖYKÜ GÜRMAN (ASİYE)