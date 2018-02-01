Sen Anlat Karadeniz 2. son bölüm tamamını buradan hemen izle!

Sen Anlat Karadeniz, 2. son bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitlemişti. ATV ekranlarının yeni dizisi ilk bölümü ile reytinglerde de zirve yarışı verdi. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi saatinde ekranları başında yer almayacak olanlar veya yeniden izlemek isteyenler haberimizi ziyaret edebilirler. ''Sen Anlat Karadeniz 2. bölüm izle'' başlıklı haberimiz altından tek parça halinde izleyebilirsiniz.

ATV'nin başarılı dizisi Sen Anlat Karadeniz, bu akşam yeni bölümü ile saat 20:00'da ekranlara gelecek. Ekranları başında yer almayacak olanlar veya bir kez daha seyretmek isteyenler Sen Anlat Karadeniz 2. bölümü buradan izleyebilirler.

SEN ANLAT KARADENİZ 2. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nefes Vedat'a teslim olmak yerine, Deli Tahir'in elini tutup Karadeniz'in sarp kayalarından hırçın dalgalarına atlamayı göze alır. Ancak bu atlayış, Nefes'in boğulmasına ve kalbinin durmasına neden olur.

Tahir, Nefes ve Yiğit'le hayat mücadelesi verirken, ailesi de Vedat ve adamlarıyla büyük bir kavgaya tutuşur. Sonunda, Yangazlar'ın yaptığı akıllıca bir oyunla, Tahir, Nefes ve Yiğit kurtulurlar.

Ancak, onların geçici kurtuluşu, Vedat'ın psikopatça öfkesini köy halkına çevirmesine neden olur. Karısını ve oğlunu saklayan Karadenizlilere yapmadığını bırakmaz. Köyün imamı Osman Hoca'ya işkence etmek, Vedat'ın canavarlığının son noktası olacaktır.

Tahir ise, kaçtıkları yayla evinde, Vedat'ın sekiz yıldır Nefes'e neler çektirdiğini öğrenir. Nefes'in yaşadıklarını öğrenmek, o sert Karadeniz delikanlısının hüngür hüngür ağlamasına neden olur. O gece, iki genç acılarını ve öfkelerini Karadeniz'in dağlarına, dalgalarına, bulutlarına akıtırlar.

Onlar saklandıkları yerde acılarıyla boğuşurlarken, Vedat ve Eyşan herkes için yeni acılar yaratmanın peşindedirler. Mustafa, ailesinin geçim kaynağı Kaleli Kum'un batması tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

MUSTAFA AİLESİNİ KORUMAK İÇİN NELERİ GÖZE ALACAK?

Mustafa'nın ailesini korumak için yaptıkları, Tahir'in başına ne işler açacak?

Vedat, karısının peşinden geldiği Sürmene'yi, cehenneme çevirmeyi başarabilecek mi?