Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika haberi! Şeyma Subaşı bombayı patlatıyor

Uzun süredir magazin gündeminin zirvesinden düşmeyen isimlerden olan Şeyma Subaşı , Acun Ilıcalı ile boşanma olaylarının ardından aşk hayatıyla gündemdeydi. Son olarak kızı Melisa'nın velayet davasının babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi haberlere konu olmuştu. Şeyma Subaşı bu sefer kitap yazmaya karar verdi.

Dex yayıncılık resmi internet sitesinden Şeyma Subaşı'nın fotoğrafını paylaşarak ''Hazır mısınız bomba gibi bir kitap geliyor…'' notunu yazdı. Etiket olarak yeni yazar etiketini kullanmasını birçok internet kullanıcının dikkatini çeken bir olay oldu.

Dex yayıncılık; Doğan Egmont, Doğan Holding ve Egmont Holding'in ortaklığının bir ürünü. şirketin İnstagram hesabından yeni bir kitap çıkarılacağını duyurarak Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'yla fotoğraf paylaştı.