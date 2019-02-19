Acun'la aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen'den manidar paylaşım!

Şeyma Subaşı'ndan tek celsede boşandıktan sonra ismi Itır Esen'le anılan Acun Ilıcalı'nın birlikte görüldükleri fotoğrafları magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Türkiye güzeli seçildikten sonra yapmış olduğu paylaşımdan ötürü tacı elinden alınan Itır Esen'in manidar paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Miss Turkey 2017 birincisi olduktan sonra tacı elinden alınan Itır Esen'in Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Beraber tiyatroya gittikleri ve yemek yedikleri iddia edilen ikilinin ilişkisi Itır Esen'in Acun Ilıcalı'nın programlarından birini sunmasıyla güçlenmişti. Gelişmelerin ardından genç modelden manidar bir paylaşım geldi.

PROJE KAPSAMINDA TANIŞTIKLARINI İFADE ETMİŞTİ

Acun Ilıcalı ile Miss Turkey 2017 birinci Itır Esen'in birlikte olduğu öne sürüldü. Bu iddiaların ardından sosyal medyada ikilinin birlikte çekilen bir karesi de ortaya çıkmıştı. Gelişmelerin ardından 20 yaşındaki model, Acun Ilıcalı ile program projesi kapsamında tanıştıklarını ifade etmişti.

"SAHİP OLANA DEK EZİYET EDİYORUM"

YouTube'da Acun'a ait programı yapan Itır Esen, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım geldi. Esen, "Hayal ediyorum, çok çalışıyorum, sahip olana dek eziyet ediyorum" notuyla kafaları karıştırdı.

