Son Dakika... Wayfair skandalına tepkiler çığ gibi büyüyor! Ünlü isimlerden çok konuşulacak paylaşımlar...

Tüm dünyanın konuştuğu Wayfair skandalına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bir anda dünyanın gündemine oturan bu duruma tepkiler de çığ gibi büyüyor. Oldukça yüksek rakamlar ile satışa sunulan ürünlerin, kayıp çocukların isimlerini taşıdığının fark edilmesi üzerine iddialar da beraberinde geldi. Skandala ilk tepki gösteren isimler arasında Hadise , Müge Anlı ve Yıldız Tilbe gibi isimler yer alıyor. İşte Wayfair Skandalı 'na ilişkin son dakika gelişmeleri ile ünlü isimlerin merak edilen paylaşımları...

Vayfair hakkında bir başka tepki gösteren ve uyarıda bulunan isim ise Müge Anlı oldu.

"Bu sosyal medya dediğimiz şeyin hep kötülüklerinden bahsediyoruz ama iyi şeylerde oluyor sosyal medyada. Yani habere doğru ulaşmamızı sağlayan bizi bilinçlendiren çok bilinçli kullanıcılarda var. Zaten aslında problem bunların ayrımının yapılamaması. Bunların ayırdı yapıldığı zaman çok daha doğru kullanabiliriz."

"Dün özellikle Twitter'da dünyada bir gündem vardı. Türkiye'ye de bu sıçradı. Bir takım alışveriş sitelerinde çocukların fotoğrafları kullanılarak ve misal bir tane yastık bir tane kayıp çocuğun adı yurt dışından bahsediyorum mesela Lora kaybolmuş. Onun yanına yastığı koymuşlar Lora yastığı fahiş fiyat vermişler."

"Yastığın fiyatı 130 bin TL. Yanında o kayıp kızın fotoğrafı yastık lora yastığı altında 130 bin TL. Ben bunu Türk parasıyla söylüyorum. 130 bin dolar, 130 bin Euro. Bu şöyle bir infiale yol açtı dünyada acaba bu çocuklar kaçırılıp internet üzerinden yastık, dolap, ayakkabı bahane edilerek, satılıyorlar mı diye?"

"Dünya bunu konuşuyor. Kayıp çocukların yanında bu satışlar çocuk satışı mı diye endişe ediyor insanlar. Bunun da altını çizmek istiyorum bu konudaki paylaşımları görenlerin bilenlerin İçişleri Bakanlığı'na iletmemiz gerekiyor. Dün çok vardı. Tüm dünya bunu konuşuyor. Olur mu derseniz oluyor. Dünyada yılda 100 bin çocuk kayboluyor. Bunlar genellikle mülteci ve savaş mağduru olan çocuklar. Bu çocukların ne olduğu belli değil. Hep bunu konuşuyoruz sosyal medyada çocuklarınızın fotoğrafını koymayın diye bu da işin başka bir yüzü. Bu çocuklar nerede?

"Geçen sene size bahşetmiştim 20 bin çocuk kayıp diye. Tüm dünyada 100 bin çocuğun kaybolduğundan bahsediliyor. Çocuk pornosu zirve yapmış durumda ve bir takım çocuklar da kayboluyor. Organ mafyası falan deniliyor. Organ mafyası denilen şey daha farklı bir şey. Doktor lazım hastane lazım onun için farklı bir organizasyon lazım. Bir yerde oluyorsa diğer yere de sıçrıyor. Yani böyle bir şey varsa artık yani söyleyecek bir şey yok. Sonuç itibariyle çocuklarınızı gözünüz önünden ayırmayalım..."