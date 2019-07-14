Son Dakika Haber: Ahmet Kural yeni sevgilisi ile ele ele samimi bir şekilde görüntülendi! Sosyal medya...

2 hafta önce genç bir kadın ile Kadıköy'de görüntülenen 36 yaşındaki Ahmet Kural ile ilgili son dakika görüntüleri geldi. Yine Kadıköy'de bir kadın ile oturduğu görüntülenen Kural daha sonra sevgilisi ile el ele kafeden ayrıldı. Kural'ın yeni bir aşk yaşaması ise sosyal medyada oldukça fazla yer buldu. Ahmet Kural'ın yanındaki genç kadının kim olduğu bilinmezken konuyla ilgili detaylar da bireyler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi ile o görüntüleri…

AHMET KURAL KADIKÖY'DE SEVGİLİSİ İLE GÖRÜNTÜLENDİ!