Son Dakika Haber: Ahmet Kural yeni sevgilisi ile ele ele samimi bir şekilde görüntülendi! Sosyal medya...
Son dönemde vücudundaki kilo değişimleri ile gündeme gelen Ahmet Kural ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kadıköy’de bir mekânda kumral bir kızla yemek yerken görüntülenen Kural’ın keyifli halleri magazin gündemine yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda yine Kadıköy’de genç bir kızla samimi bir şekilde görüntülenmişti. 2 hafta önce görüştüğü kız ile geçtiğimiz gün görüntülenen kızın aynı olduğu iddia edildi. Görüntüler üzerine hayranları Ahmet Kural’ın yeni sevgilisi kim? Sorusunu araştırmaya başladı. İşte Ahmet Kural’ın sevgilisi ile o görüntüsü…
2 hafta önce genç bir kadın ile Kadıköy'de görüntülenen 36 yaşındaki Ahmet Kural ile ilgili son dakika görüntüleri geldi. Yine Kadıköy'de bir kadın ile oturduğu görüntülenen Kural daha sonra sevgilisi ile el ele kafeden ayrıldı. Kural'ın yeni bir aşk yaşaması ise sosyal medyada oldukça fazla yer buldu. Ahmet Kural'ın yanındaki genç kadının kim olduğu bilinmezken konuyla ilgili detaylar da bireyler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi ile o görüntüleri…
AHMET KURAL KADIKÖY'DE SEVGİLİSİ İLE GÖRÜNTÜLENDİ!
ŞARKICI SILA İLE DAVALIK OLMUŞLARDI
Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia etmiş, oyuncuya dava açmıştı.
Posta'nın haberine göre; Sıkıntılı günler geçiren Ahmet Kural önceki gün Kadıköy Moda'daydı. Kumral bir genç kızla yemek yedi.