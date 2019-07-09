Günün son dakika haberi: Adriana Lima, Metin Hara'yı çabuk unuttu! Adriana'nın yeni aşkı Emir Uyar kimdir?
Büyük aşk bitti, Metin Hara'dan ayrılan Adriana Lima'dan gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir hem Türkiye hem de dünya basınında yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen ünlü model, son olarak gönlünü bir Türk’e kaptırdı. Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülenen çift kameralara poz vermekten kaçınmadı. Samimi bir şekilde görüntülenen ikili akşam yemeğinde romantik anlar yaşadılar. Sosyal medyaya son dakika olarak düşen haber ikilinin sevgili oldukları yönünde yorumlandı.
Lima ve Uyar son olarak Mikonos'ta el ele ortaya çıktı. İngiliz basını Uyar'dan "Lima'nın yeni erkek arkadaşı" olarak söz etti.
38 yaşındaki iki çocuk annesi Adriana Lima basketbolcu Marko Jaric, 2006 ile 2016 arasında evliydi. Ancak Jaric aldatınca boşandı. Metin Hara ile bir buçuk yıl süren birlikteliği de geçen yıl sona erdi.