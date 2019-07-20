Son Dakika: Şeyma Subaşı'nı şoke edecek hamle! İtalyan sevgilisi Guido Senia...
Şeyma Subaşı ile ilgili magazin gündemi bu son dakika haberini konuşuyor! Geçtiğimiz yıl boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her fırsatta sevgilisi ile paylaşım yapmaktan kaçınmıyordu. Hemen her gün yaptıkları paylaşımlarla mutluluk pozları veren Subaşı’nı bu sefer sevgilisi DJ Guido Senia’dan beklenmedik bir paylaşım geldi. Şeyma Subaşı’nın sevgilisi DJ Guido Senia’nın instagram üzerinden yaptığı paylaşım akıllara birçok soru işareti getirdi. İşte Şeyma Subaşı’nın sevgilisi DJ Guido Senia’nın son dakika paylaşımı…
Her fırsatta sevgilisi DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkı sosyal medyadan paylaşım yapan Şeyma Subaşı yaptığı her olayla da magazin gündemine son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda çıkardığı kitabı ile oldukça fazla konuşulan ve Subaşı'nın sevgilisi DJ Guido Senia'nın yaptığı paylaşım birçok kişinin akıllarında soru işareti bıraktı. Her fırsatta İtalyan sevgilisine aşık olduğunu belirten Subaşı'nın sevgilisinin yaptığı paylaşıma nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu. İşte DJ Guido Senia'nın o paylaşımı:
ŞEYMA SUBAŞI'NIN İTALYAN SEVGİLİSİ GUİDO SENİA'NIN O PAYLAŞIMI ŞOK ETTİ:
Seyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, "La vie est belle mais elle est plus belle avec une Italiene." yazılı bir paylaşımda bulundu.
Bu paylaşımın Türkçe anlamı, " Hayat güzel ama İtalyan bir kızla daha güzel!" Subaşı'ın sevgilisinin yaptığı bu paylaşımla ne demek istediği merak konusu oldu...
İşte o paylaşım...