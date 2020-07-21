SON DAKİKA: Yılın aşk bombası patladı! Buket Aydın ve Emir Sarıgül Bodrum’da yakalandı! Samimi görüntüleri...

Geçtiğimiz aylarda Kanal D Haber Başkanlığı ve Ana Haber sunuculuğu görevinden istifa etmiş ve eşinden boşanmış olan Buket Aydın yeni bir hayata başlayacağının sinyallerini vermişti. Çok yakın arkadaş olduklarını ileri süren Emir Sarıgül ile adı aşk dedikodularına karışan çifften son dakika haberi geldi. Ancak yılın aşk bombası Bodrum kaçamağından geldi. İşte Buket Aydın ve Emir Sarıgül çiftinin o fotoğrafı ile son dakika gelişmesi...

BUKET AYDIN EMİR SARIGÜL ÇİFTİ BODRUM'DA YAKALANDI!

Buket Aydın ile Emir Sarıgül çifti yılın aşk bombası iddiasını kanıtladı. Hafta sonu Bodrum'da samimi şekilde görüntülenen çift, bu fotoğraf ile aşk dedikodularını da belgelemiş oldu.