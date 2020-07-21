SON DAKİKA: Yılın aşk bombası patladı! Buket Aydın ve Emir Sarıgül Bodrum'da yakalandı! Samimi görüntüleri...
Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile eski Kanal D Haber Daire Başkanı Buket Aydın arasında çıkan aşk haberleri hakkında son dakika haberi geldi. İkilini adları aşk dedikodularına karışmış "Çok iyi arkadaşız" diye yalanlamışlardır. Ancak hafta sonu Bodrum'da samimi şekilde görüntülenen Buket Aydın ve Emir Sarıgül çiftinin aşkları bu fotoğraf ile kanıtlandı. İşte son dakika haberinin detayları...
Geçtiğimiz aylarda Kanal D Haber Başkanlığı ve Ana Haber sunuculuğu görevinden istifa etmiş ve eşinden boşanmış olan Buket Aydın yeni bir hayata başlayacağının sinyallerini vermişti. Çok yakın arkadaş olduklarını ileri süren Emir Sarıgül ile adı aşk dedikodularına karışan çifften son dakika haberi geldi. Ancak yılın aşk bombası Bodrum kaçamağından geldi. İşte Buket Aydın ve Emir Sarıgül çiftinin o fotoğrafı ile son dakika gelişmesi...
BUKET AYDIN EMİR SARIGÜL ÇİFTİ BODRUM'DA YAKALANDI!
Buket Aydın ile Emir Sarıgül çifti yılın aşk bombası iddiasını kanıtladı. Hafta sonu Bodrum'da samimi şekilde görüntülenen çift, bu fotoğraf ile aşk dedikodularını da belgelemiş oldu.
Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün çapkınlıkları ile oğlu Emir Sarıgül, iki çocuğunun annesi Fatoş Altınbaş ile boşandıktan sonra Aadı eski Kanal D Haber Daire Başkanı Buket Aydın ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkili bu dedikoduları çok iyi arkadaşız diye yalanlamışlardı.
Yılın Aşk bombası hafta sonu Bodrum'da işte bu fotoğraf ile kanıtlandı.