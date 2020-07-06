Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı belli oldu! (5 Temmuz 2020)

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geliyor. Parkurda en iyi performansı sergileyen yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olurken öte yandan haftanın ikinci eleme adayı için isim verecek. Sercan, Cemal Can, Yasin, Elif, Berkan ve Barış finale günler kala adada kalabilmek için mücadele edecek. Peki, Bugün Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayları kimler? İşte detaylar…

5 TEMMUZ SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışmada bu akşam Survivor dokunulmazlık mücadelesi ile haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek. Yarışmacılar adada kalabilmek için parkurda performanslarını gösterecek. Bu akşamın adayı ise izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor…