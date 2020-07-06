Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı belli oldu! (5 Temmuz 2020)
Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile Survivor eleme adayları belli olacak. Geçtiğimiz gün gerçekleşen oyunun galibi olan Sercan Yıldırım, ada konseyinde Berkan'ın adını vermişti. Bu akşam ise ikinci adayın ismini belirleyecek kişi parkurda en iyi mücadele veren kişi belirleyecek. Peki, 5 Temmuz bugün Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor eleme adayları ve dokunulmazlık oyununun galibi!
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geliyor. Parkurda en iyi performansı sergileyen yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olurken öte yandan haftanın ikinci eleme adayı için isim verecek. Sercan, Cemal Can, Yasin, Elif, Berkan ve Barış finale günler kala adada kalabilmek için mücadele edecek. Peki, Bugün Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayları kimler? İşte detaylar…
5 TEMMUZ SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışmada bu akşam Survivor dokunulmazlık mücadelesi ile haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek. Yarışmacılar adada kalabilmek için parkurda performanslarını gösterecek. Bu akşamın adayı ise izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor…
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun galibi olan Cemal Can eleme potası için Sercan Yıldırım'ın isimini verdi.
Böylece haftanın ilk eleme adayı Berkan, ikinci eleme adayı ise Sercan Yıldırım oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Geçtiğimiz akşam Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi vardı. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken final oyununda Cemal Can ile karşı karşıya gelen ünlü futbolcu Sercan Yıldırım sakatlandı. Ancak sakatlığına rağmen oyuna devam etti…
Yaşanan bu olay tüm izleyenleri şaşkına çevirirken akıllara adada Elif ve Yasin'e "benim kazanmam lazım yoksa ben adayım" şeklinde kullandığı ifadeler geldi.
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun galibi Cemal Can oldu!