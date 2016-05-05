TEOG 2016 Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte Tahmini Tarih!

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı olarak bilinen TEOG sınavları şuan gerçekleştiriliyor. Saatler sonra TEOG sınavlarının soruları ve cevapları yayınlanacak. Yalnız sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili net bir cevap bulunmuyor.

Daha önce TEOG sınavlarının ne zaman açıklandığını ve MEB tarafından yapılan açıklamaları göz önünde bulunarak 27-28 Nisan TEOG sınavlarının tahmini açıklanma zamanı hakkında sizlere bilgi vereceğiz.

TEOG Sınav Sonuçları Açıklandı!

TEOG Sınav Sonuçları Açıklandı mı?

- Açıklandı!

TEOG Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TEOG sınavlarının açıklanacağı zaman ile ilgili tahmin yürütürken ilk bakılan detay daha önce kaç gün sonra açıklandığına bakmak oluyor. TEOG'un ilk dönem sınavları 25-26 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 14 Ocak 2016 tarihinde açıklandı.

Önceki sınav sonuçları yaklaşık 50 gün sonra açıklandı.

Bunu da göz önünde bulundurduğumuzda TEOG sınav sonuçlarının 2016 haziran ayında açıklanması bekleniyor.

TEOG Sınav Sonuçları Nasıl Değerlendiriliyor?

*Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır.

*Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.

*Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanacaktır.

*Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

*Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

*8'inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

*Soru iptali olması durumunda ilgili soru o ders sınavına katılan bütün öğrenciler için doğru kabul edilerek değerlendirilecektir.

Bu Yıl TEOG Ek Puanı Kimler Alıyor?

Peki bu yıl TEOG 'a giren öğrenciler ek puan nerelerden alabiliyor, nelere ek puan veriliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı TEOG yönergesine göre 2015-2016 eğitim yılında puan teşviki verilecek öğrencilerde TÜBİTAK olimpiyatlarında başarılı olma şartı aranıyor. Buna göre ek puanlar TÜBİTAK tarafından düzenlenen bilim ve matematik olimpiyatlarına katılarak Türkiye'yi uluslararası olimpiyatlarda temsil etme başarısı elde eden öğrencilere verilecek. Olimpiyatlarda birinci olarak altın madalya alan öğrencinin Yıl Sonu Başarı Puanı'na (YBP), YBP'nin yüzde 10'u kadar ek puan ilave edilecek. Olimpiyatlarda ikinci olanların YBP'sine %9, üçüncü olanın YBP'sine %8, dereceye girmeyen ama uluslararası olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden öğrencilere de %7'lik ilaveler yapılacak. Hem bilim hem de matematik olimpiyatında başarılı olan öğrencinin iki derecesinden yüksek olanının tamamı, diğerinin de yarısı YBP'sine eklenecek.

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) Nedir?

Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlâk bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Bu puanlar toplanarak her öğrenci için 700 tam puan üzerinden AOSP hesaplanacaktır.

Ortaöğretim Yerleştirme Puanını Nasıl Hesaplayabilirim?

Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP) Hesaplama aracını kullanarak kolayca OYP hesaplamalarınızı kolayca yapabilirsiniz.

Ortak Sınavlarda Yapılan Yanlışlar Net Sayısına Etki Eder Mi?

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

Puanlar Nasıl Hesaplanıyor?

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2 = (497.7778 + 540.5556 ) / 2 = 519.1667

8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı 78.2292

7.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı 68.9700

6.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı 75.8700

Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı 519.1667

Yerleştirmeye esas puan (YEP) 371.1179