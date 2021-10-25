Teşkilat 19. bölüm full izle! Ekip, Suriye’de büyük bir sürprizle karşılaşıyor

Teşkilat dizisi 19. son bölümle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin TRT 1 ekranlarında yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak "Teşkilat 19. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
TRT 1 ile Teşkilat 19. bölüm özeti ve özet bilgileri şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Teşkilat 19. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtulur. Serdar'ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Ceren ve Yıldırım'ın buluşması Serdar'ı başka bir yola sürüklerken parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.