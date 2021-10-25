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Giriş Tarihi: 25.10.2021 01:20 Son Güncelleme: 25.10.2021 01:21

Teşkilat 19. bölüm full izle! Ekip, Suriye’de büyük bir sürprizle karşılaşıyor

Teşkilat 19. bölüm full izle! Ekip, Suriye’de büyük bir sürprizle karşılaşıyor

TRT 1 ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Teşkilat dizisi 19. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde ekip, Suriye’de büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “Teşkilat 19. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Teşkilat 19. bölüm full izle linki ve özet detayları.

Teşkilat dizisi 19. son bölümle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin TRT 1 ekranlarında yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak "Teşkilat 19. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

TEŞKİLAT 19. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 ile Teşkilat 19. bölüm özeti ve özet bilgileri şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Teşkilat 19. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat



TEŞKİLAT 19. BÖLÜM ÖZETİ

Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtulur. Serdar'ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Ceren ve Yıldırım'ın buluşması Serdar'ı başka bir yola sürüklerken parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.



Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir sevinç yaşayan ekibi önemli ve zorlu bir görev beklemektedir. Gemi saldırısından sorumlu olan Ariel'in peşine düşen ekip, Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaşır.


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Teşkilat 19. bölüm full izle! Ekip, Suriye’de büyük bir sürprizle karşılaşıyor
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