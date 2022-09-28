VAV Radyo Android ve İOS uygulaması güncellendi! Arayüz tamamen yenilendi

Turkuvaz Medya'nın fikir, edebiyat tarih ve kültür duraklarından olan VAV Radyo'nun Android ve İOS uygulamaları güncellendi. VAV Radyo'yu hem ev ve araçlarınızda radyolarınızın hem de telefonlarınız aracılığı ile dijital ortamlarda da sizinle. Önemli konuklar, özgün içeriklerle tarih, kültür, edebiyat ve dini konuların etkili dijital merkezi VAV Radyo'yu tüm sosyal medya mecralarından takip edebilirsiniz.

ALANINDA OTORİTE İSİMLER

Türkiye'nin, alanında otorite isimleri, bilgi, birikim, yetenek ve sesiyle gönüllerde taht kuran şahsiyetleriyle, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan VAV Radyoda günün her saatinde ruhunuza ve kültürel dünyanıza hitap eden ilahiler, ezgiler ve röportajlar sizlerle olmaya devam ediyor.

ARAYÜZ TAMAMEN YENİLENDİ

VAV Radyo'nun Android ve iOS uygulaması güncellendi. Vav Radyo arayüzü tamamen yenilendi ve kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

İşte güncellenen halleriyle

VAV RADYO İOS UYGULAMASI

VAV RADYO ANDROİD UYGULAMASI

VAV RADYO TÜM SOSYAL VE DİJİTAL PLATFORMLARDA SİZİNLE

Fikir dünyanızı genişletmek, yeni bilgiler edinmek, 24 saat Kuran-ı Kerim, Hadis-i Şerif ve dua dinlemek istiyorsanız VAV Radyo size yeter.