Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Yalancı 6. bölüm full izle! Deniz, takip edildiğinden şüpheleniyor
Giriş Tarihi: 22.10.2021 23:02 Son Güncelleme: 22.10.2021 23:02

Yalancı 6. bölüm full izle! Deniz, takip edildiğinden şüpheleniyor

Yalancı 6. bölüm full izle! Deniz, takip edildiğinden şüpheleniyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Yalancı dizisi 6. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Deniz, takip edildiğinden şüpheleniyor. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “Yalancı 6. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Show TV ile Yalancı 6. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Yalancı dizisi 6. son bölümüyle Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler yoğun şekilde "Yalancı 6. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

YALANCI 6. BÖLÜM FULL İZLE

Show TV ile Yalancı dizisi 6. Son bölüm izleme linki ve tüm detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Yalancı dizisi 6. bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/yalanci-sezon-1-bolum-5-izle/99575



YALANCI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz Mehmet Emir'in bütün hamlelerini önceden öğrenmesiyle kendisini takip ettirdiğini düşünmeye başlar. Yoksa Mehmet Emir'e önceden bu planları anlatan birileri mi vardır? Deniz Mehmet Emir'in verdiği ipuçları ile etrafındaki yalancıları öğrenecek midir?


...

ARKADAŞINA GÖNDER
Yalancı 6. bölüm full izle! Deniz, takip edildiğinden şüpheleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA