Yargı 7.bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı yeni bölümde Ceylin ve Engin karşı karşıya geliyor!

Yargı 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı yeni bölümde; Ceylin ve Ilgaz'ın evlilik haberi, Pars ve Neva'yı hayal kırıklığına uğratır. Pars, soruşturmanın tıkanmasından hiç memnun değildir, üstelik onun da kardeşi Neva gibi kalbi kırılmıştır. Pars soruşturmanın peşini bırakmamaya, bunu yaparken de inanmadığı bu evliliği ikisinin başına bela etmeye kararlıdır. İşte Yargı 7.bölüm fragman ve detayları!

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (7.BÖLÜM)

Zafer Çınar'a çektiği silahla intikamı için geri dönüşsüz bir yola girmek üzeredir. Çınar Zafer'i masum olduğuna ikna edebilecek midir? Yoksa çekilen bu silah, iki aile arasında yeni ve büyük bir uçurumun açılmasına mı sebep olacaktır?

Ceylin, kardeşinin katili olan Engin karşısında hiçbir şey yokmuş gibi davranmakta artık iyice güçlük çekmektedir. Ceylin ve Ilgaz, kimseye belli etmeden Engin'i tutuklu yargılatmanın yollarını ararken yeni risklere girerler. Ancak bir yandan oğlunu temize çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapan Yekta'dan hızlı olmak, bir yandan da her an önlerine engel olabilecek Pars'la mücadele etmek zorundadırlar. Acaba Ilgaz ve Ceylin bu sefer gerçeği kanıtlayabilecek midir?

Yargı 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video