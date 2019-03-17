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Son dakika: 2019'da 8 bin personel alacak! İşte THY personel alımı ilanı detayları...

Son dakika haberi... Yönetim Kurulu Başkanı'ndan canlı yayında havacılık ve THY'ye ilişkin önemli açıklamalar geldi. Özellikle birçok gencin işe alım ilanlarını merakla beklediği THY'nin 2019'da yapacağı personel alımı ile ilgili yapılan açıklamada 8 bin kişinin alınacağı bildirildi. İşte Türk Hava Yolları 2019 personel alımı ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 17.3.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 17.3.2019 11:04
Son dakika: Türk Hava Yolları 2019'da 8 bin personel alacak! İşte THY personel alımı ilanı detayları...

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında THY ve havacılğa ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük rağbet gören THY'nin istihdam fırsatları ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Aycı, THY 2019 personel alımının detaylarından da bahsetti.

İşte yapılan son dakika açıklamasından satırbaşları:

"THY 60 bin kişilik bir aile. 86. yılını kutluyoruz. Kuruluşundan bu yana taş taş üstüne koymuş çok insan var, çok emek var. Sadece başarılarımızla gurur duymuyoruz, milletimizle olan onların kalbindeki yerini çok iyi bildiğimiz için güçlü bağ da var. Dünyada uluslararası yolcu taşıma alanında 5'inci hava yolu şirketi olduk. Uçuş emniyetinde, hizmet kalitesindeki güven ve yolcularla aramızda kurduğumuz gönül bağı bunu işaret ediyor."

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Son dakika: Türk Hava Yolları 2019'da 8 bin personel alacak! İşte THY personel alımı ilanı detayları...
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