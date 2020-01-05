Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2020 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Aralık tarihinde asal.msb.gov.tr adresinden yayımladığı açıklama ile Şubat 2020 celp sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yükümlülere ait duyuru ile, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı duyurdu. Söz konusu açıklama metninde aynı zamanda yol ve iaşe bedellerinin nasıl alınacağı, yoklama işlemlerinin ne zamana kadar tamamlanması gerektiği gibi detaylar yer alıyor. Bu açıklama metni ışığında 2020 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2020 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Haberimizin detaylarından Şubat celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihin yanı sıra yoklama işlemleri, yol ve iaşe bedeli gibi konular hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.