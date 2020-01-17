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Jandarma ve Komutanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? ve başvuru şartları neler?

ve Komutanlığına muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yapılacak. Subay alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Erkek ve kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 16-31 Ocak tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak olup vatandaşlar başvuru şartlarını merak ediyorlar. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim görecek olan kadın veya erkek subay adayları kolluk kuvveti personel alımı dahilinde işe alınacak. Gerekli şartlar sağlandığında ve başvurular tamamlandığında kabul edilecek olan adaylar için geri sayım başladı. Bu bağlamda; Jandarma ve başvuruları nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımı başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 10:06 ABONE OL
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır?Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımı başvuru şartları neler?

Jandarma ve Komutanlığı kadın erkek subay alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de duyurulan ilanın ardından aday olmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Erkek veya kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla alınacak olan adaylar başvurularını 16-31 Ocak tarihleri aralığında internet üzerinden yapacak. Bu bağlamda; arama motorlarında başvuru şartlarını ve başvuruların nasıl yapılacağını merak edenler konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Peki; ve başvuruları nasıl yapılır? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı başvuru şartları nelerdir?

İşte ayrıntılar!

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır?Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımı başvuru şartları neler?
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