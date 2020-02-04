Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav başvuruları ne zaman başlıyor? MSÜ sınav başvuru tarihleri belli oldu!

MSÜ 2020 sınav başvuruları başlıyor. Yeni yıla girmemizle birlikte aday olmak isteyen vatandaşlar Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. 2020 MSÜ sınav başvuru tarihleri de aday olmak isteyen öğrenciler için merak konusu oldu. MSÜ sınav tarihleri ve '2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?' sorusu yanıtını buldu. Haberimizde, sınav başvuru tarihleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuruları 7 Ocak'ta başladı. MSÜ başvuruları 10 Şubat tarihine kadar kabul edilecek.

İşte sınav hakkında bilgiler...