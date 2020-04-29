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sorgulama ve son dakika gelişmeleri - 2020/2 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

Binlerce gencin gözü MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından gelecek olan 2020 Mayıs celp dönemi açıklamasına çevrilmiş durumda. Ülkede yaşanan salgın nedeniyle tüm merkezlerde terhis dönemlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve celp dönemlerinin yeniden belirlenmesi kararlaştırılmış ardından ise bu dönemlerin ertelenmesi yoluna gidilmişti. Açıklama ise Milli Savuma Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyuruldu. Son günlerde ise binlerce genç 2020/2 Askerlik yerleri ne zaman belli olur? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu kapsamda tüm detayları derlediğimiz haberimizden aynı zamanda gelişmeleri ve son dakika haberlerini takip edebilir sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Buna göre; Askerlik yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır, ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 15:14 ABONE OL
Askerlik yerleri sorgulama ve son dakika gelişmeleri - 2020/2 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

Son dakika sorgulama: Vatani görevini yerine getirmek üzere bekleyişini sürdüren Mayıs celp dönemi askerleri internet aracılığı ile düzenli olarak Milli Savunma Bakanlığı ve MSB Askeralma Genel Müdürlüğü duyuru ekranını takip ediyor. Ülkemizde yaşanmakta olan koronavirüs ile mücadele çerçevesinde binlerce vatandaş e devlet ile MSB 2020 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır sorularına internet aracılığı ile yanıt arıyor. Haberimizin içerisinden konuya dair tüm son dakika açıklamalarını takip edebilirsiniz. Peki, 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar haberimizde!

E DEVLET EKRANI İLE 2020 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA?

Bu yıl mayıs ayı celp dönemi askerleri için gelen son açıklamada bilindiği üzere ertelenme yoluna gidildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş 2020/2 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor.

İşte detaylar…

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Askerlik yerleri sorgulama ve son dakika gelişmeleri - 2020/2 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanır?
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