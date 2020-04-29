Askerlik yerleri sorgulama ve son dakika gelişmeleri - 2020/2 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

Son dakika askerlik yerleri sorgulama: Vatani görevini yerine getirmek üzere bekleyişini sürdüren Mayıs celp dönemi askerleri internet aracılığı ile düzenli olarak Milli Savunma Bakanlığı ve MSB Askeralma Genel Müdürlüğü duyuru ekranını takip ediyor. Ülkemizde yaşanmakta olan koronavirüs ile mücadele çerçevesinde binlerce vatandaş e devlet ile MSB 2020 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır sorularına internet aracılığı ile yanıt arıyor. Haberimizin içerisinden konuya dair tüm son dakika açıklamalarını takip edebilirsiniz. Peki, 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar haberimizde!

E DEVLET EKRANI İLE 2020 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA?

Bu yıl mayıs ayı celp dönemi askerleri için gelen son açıklamada bilindiği üzere ertelenme yoluna gidildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş 2020/2 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor.

İşte detaylar…