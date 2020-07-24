MSB ile Ağustos ve Eylül celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2020 Ağustos – Eylül askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Ağustos – Eylül celp dönemi askerlik yerleri için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce gencin gözü vatani görevlerini yerine getirmek üzere MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından gelecek olan 2020 Ağustos-Eylül celp dönemi Askerlik yerleri açıklamasına çevrildi. Sorgulamalar ise e devlet ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, Ağustos – Eylül askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB ile Ağustos ve Eylül celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; 2020 Ağustos ve Eylül celp dönemi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih de duyurulmuştu. Buna göre; ağustos ayının ilk haftasında beklenen yerlerin e devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor…
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB'nin yaptığı duyuruya göre, askerlik yerleri ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.