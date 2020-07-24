MSB ile Ağustos ve Eylül celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2020 Ağustos – Eylül askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

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ile Ağustos ve Eylül celp dönemi sorgulama ekranı: 2020 Ağustos – Eylül askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Vatani görevlerini yerine getirecekleri gün için bekleyişini sürdüren Ağustos-Eylül celp dönemi askerleri Temmuz ayının sonuna gelinmesiyle beraber 2020 için detayları araştırıyor. ve Askeralma Genel Müdürlüğü duyuru ekranında heyecanlı bekleyiş sürerken bilindiği üzere yapılan son duyuruda yerlerin açıklanacağı o tarih de duyurulmuştu. Peki, Ağustos – Eylül askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB ile Ağustos ve Eylül celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 24.7.2020 12:04 Son Güncelleme: 24.7.2020 12:04 ABONE OL
Ağustos – Eylül askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB ile Ağustos ve Eylül celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı

Ağustos – Eylül celp dönemi için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce gencin gözü vatani görevlerini yerine getirmek üzere Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından gelecek olan 2020 Ağustos-Eylül celp dönemi Askerlik yerleri açıklamasına çevrildi. Sorgulamalar ise e devlet ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, Ağustos – Eylül askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB ile Ağustos ve Eylül celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

MSB E DEVLET EKRANI İLE 2020 AĞUSTOS – EYLÜL ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; 2020 Ağustos ve Eylül celp dönemi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih de duyurulmuştu. Buna göre; ağustos ayının ilk haftasında beklenen yerlerin e devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor…

Ağustos – Eylül askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB ile Ağustos ve Eylül celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin yaptığı duyuruya göre, ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal..gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.

Ağustos – Eylül askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB ile Ağustos ve Eylül celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-devlet üzerinden 'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

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MSB ile Ağustos ve Eylül celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2020 Ağustos – Eylül askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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