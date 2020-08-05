Temmuz-Aralık 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli Askerlik başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklaması ile beraber Temmuz-Aralık dönemli bedelli askerlik ücreti de belirlenmiş oldu. Başvuruda bulunan vatandaşlar vatani görevlerini bir ay süreyle alacakları eğitimle yerine getirirken bunun karşılığında ise belirli miktarda parayı ödemesi gerekiyor. Peki, 2020 Temmuz-Aralık bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli Askerlik başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hesaplanan 2020 Temmuz-Aralık dönemi bedelli askerlik ücreti 0.153361 katsayı ile hesaplandı. Geçtiğimiz Ocak-Haziran döneminde ise bu rakamın 0.146061 olduğu biliniyordu…