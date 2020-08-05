Temmuz-Aralık 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli Askerlik başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklaması ile beraber Temmuz-Aralık dönemli bedelli askerlik ücreti de belirlenmiş oldu. Başvuruda bulunan vatandaşlar vatani görevlerini bir ay süreyle alacakları eğitimle yerine getirirken bunun karşılığında ise belirli miktarda parayı ödemesi gerekiyor. Peki, 2020 Temmuz-Aralık bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli Askerlik başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar…
Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hesaplanan 2020 Temmuz-Aralık dönemi bedelli askerlik ücreti 0.153361 katsayı ile hesaplandı. Geçtiğimiz Ocak-Haziran döneminde ise bu rakamın 0.146061 olduğu biliniyordu…
Yeni bedelli askerlik ücreti için fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş olacaklar.
Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.
Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu
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