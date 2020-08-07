Jandarma Astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Jandarma Astsubay alım sonuçları binlerce adayın son günlerde gündeminde yer alıyor. 3 Temmuz-3 Ağustos tarihleri aralığında alınan başvurular sona ermişti. Adaylar şimdi ise yapılacak olan açıklama için geri sayıma başladı. Peki, Jandarma Astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanacak? 20202 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte tüm gelişmeler…

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ve Ağustos aylarında belirlenen tarih aralığında gerçekleşen alımların ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için de geri sayıma başladı. Kabul edilen vatandaşlar 2 yıl süreyle alacakları eğitimin ardından ise göreve başlayacak. Jandarma astsubay alım sonuçlarının en kısa sürede açıklanması beklenirken henüz konuya ilişkin resmi bir tarih açıklaması bulunmuyor…