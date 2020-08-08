Askerlik yerleri açıklandı mı, Ağustos - Eylül celp dönemi ne zaman açıklanacak? 2020/3 e Devlet ile Askerlik yerleri sorgulama ekranı!

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açıklandı mı, Ağustos - Eylül celp dönemi ne zaman açıklanacak? 2020/3 e Devlet ile Askerlik yerleri sorgulama ekranı!

Ağustos eylül celp dönemi 2020 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. tarafından yapılan son açıklamada vatani görevlerini yerine getirecek olan adayların askerliğini yapacakları bölgelerin Ağustos ayının ilk haftalarında erişime açılacağı bildirilmişti. Peki, e devlet ile askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020/3 Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ağustos eylül celp dönemi ile ilgili tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 8.8.2020 22:46 Son Güncelleme: 8.8.2020 22:46 ABONE OL
MSB ile askerlik yerleri 2020 sorgulama ekranı: 2020/3 Ağustos - Eylül celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Vatani görevlerini yerine getirecek olmanın heyecanını yaşayan Ağustos Eylül celp dönemi adayları şimdiden e devlet üzerinden sorgulamalarına başladı. tarafından gelen son duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacağı bildirilen askerlik yerleri için bekleyiş sürüyor. Peki, 2020/3 Ağustos Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

2020/3 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri için vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu noktada ise Milli Savunma Bakanlığı resmi sayfası üzerinden duyurular yakından takip edilirken Ağustos ayının ilk haftası yerlerin açıklanması bekleniyordu, ancak henüz açıklanmadı…

MSB ile askerlik yerleri 2020 sorgulama ekranı: 2020/3 Ağustos - Eylül celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin yaptığı duyuruya göre, ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal..gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak;

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-devlet üzerinden 'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

MSB ile askerlik yerleri 2020 sorgulama ekranı: 2020/3 Ağustos - Eylül celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
  • Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 04-08 Ağustos 2020
  • Erbaş/Er (2nci Grup): 31 Ağustos-03 Eylül 2020
  • Erbaş/Er (3ncü Grup) : 26-30 Eylül 2020
  • Bedelli Er: 25-29 Ağustos 2020
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Askerlik yerleri açıklandı mı, Ağustos - Eylül celp dönemi ne zaman açıklanacak? 2020/3 e Devlet ile Askerlik yerleri sorgulama ekranı!
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