Cevap:

Evet var. Bununla ilgili yönetmelik 8 Kasım 2016 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre bir ay önceden işverene yazılı olarak başvurmanız gerekiyor. Eşinizin de çalışıyor olması şartı aranıyor. Bazı istisnayi meslekler de bulunuyor.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİ VE ŞEKLİ

Madde 8 – (1) işçi, 5 inci maddede belirtilen analık izninin, 6 ncı maddede belirtilen ücretsiz iznin veya 7 nci maddede belirtilen ücretsiz iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.

(3) Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az bir ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilir.

madde 10 – (1) Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz.

adde 11 – (1) Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır.

(4) işçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz.