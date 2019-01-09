Cevap:

Bir sigortalının iki ayrı yerde çalışmasında yaısalar açısından bir sakınca yok. İki ayrı yerden prim de yatırılıyabiliyor. Hatta prime esas kazançlar toplanıyor ve emekli maaşınızı yükseltiyor. Sadece burada iki yerde çalışmanız gün sayısını ikiye çıkartmıyor. Yine 30 gün 30 gün olarak sayılıyor. Bu 600 gün, iki işyerinin toplamı ise 300 gün sayılır. Eğer bir yerde bağkurlu bir yerde SSK'lı iseniz bu çakışmalar SSK olarak sayılıyor.