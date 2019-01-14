Cevap:

Evet, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduğunuz için bu hakkınız var. SGK'dan 15 yıl ve 3.600 günün dolduğuna dair bir yazı alırsanız tazminat hakkınız olur. Tabi son işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmanız lazım. SGK'dan alacağınız yazı ile birlikte işyerinize müracaat edin ve tazminatınızı talep edin. İstifa yazısını yazarken, mutlaka 15 yıl 3.600 gün doldurduğunuz için ayrılmak istediğinizi belirtin. Hatta istifa dilekçenizi noter vasıtasıyla gönderirseniz daha sağlam olur.