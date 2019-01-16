Cevap:

İş Kanunu'na göre kıdem tazminatına hak kazanmak için 1 yılı doldurmuş olmak gerekir. 1 yılı doldurmayanlar kıdem tazminatı alamaz. Ancak belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmış iseniz işveren iş sözleşmenizin sona ereceğini önceden haber vermek zorundadır. Eğer yazılı olarak size bildirimde bulunmamış ise size ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

9 aylık çalışmanız var ise size 4 hafta önceden yazılı olarak bildirimde bulunması gerekir. Bunu yapmamış ise size 4 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı ödemesi şart.