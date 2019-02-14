13.09.1999'da stajyer olarak sigorta başlangıcım. 2001'den bu yana da 4700 gün primim var. Kıdem tazminatı için ne kadar beklemem lazım acaba? (Soner Polat)
Cevap: Kıdem tazminatı için bir bekleme süresi yok. Kıdem tazminatını aynı işyerinde 1 yılı doldurduğunuzda hak etmiş oluyorsunuz. Tabi kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmanız lazım. Bazı istisnalar var ama dediğim gibi bir bekleme süresi yok. Tazminat işten ayrılış biçiminize göre veriliyor. Emeklilik için ise 7 bin gün ve 60 yaş gerekiyor.