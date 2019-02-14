Cevap:

Cevap: Kıdem tazminatı için bir bekleme süresi yok. Kıdem tazminatını aynı işyerinde 1 yılı doldurduğunuzda hak etmiş oluyorsunuz. Tabi kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmanız lazım. Bazı istisnalar var ama dediğim gibi bir bekleme süresi yok. Tazminat işten ayrılış biçiminize göre veriliyor. Emeklilik için ise 7 bin gün ve 60 yaş gerekiyor.