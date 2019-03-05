Cevap:

Doğum parası ya da rapor parası deniylen uygulama geçici işgöremezlik ödeneği. bunun da şartları 5510 sayılı yasada sayılıyor. Burada şartlar sayılırken 90 günlük süre iş görmezliğin başlmadığı tarihten önceki bir yıllık zaman için kullanılıyor. Yani son 90 güne değil son 1 yıla bakılıyor ve bu bir yıl içinde en az 90 sigortanın olması gerekiyor.

Ödemeler yapılmırken de son dört aydaki ücretlerin ortalaması alınıyor. O yüzden son 1 yıl içinde eşinizin 90 günlük sigortası varsa işgöremezlik ödeneği ya da doğum pharası alırsınız. Ayrıca kaymakamlığa başvurarak çocuk sayısına göre 300,-400 veya 600 lira da doğum yardımı parası alabilirsiniz. Ayrıca emzirme ödeneği de 180 lira ödenecek. Eksik kalan günleri ödemeniz emeklilik hesaplamasında gün sayısını artıracaktır.