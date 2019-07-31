Cevap:

İş sözleşmesinin işçi tarafından emeklilik sebebiyle feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem hakkının doğup doğmadığı konularında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 1475 sayılı iş kanunu uyarınca işçiye, emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılma imkanı tanınmıştır. Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da, işyerinden anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

Ancak belirtilen şekilde işten kıdem tazminatı alarak ayrılıp kısa bir zaman sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamak risk taşımaktadır. Çünkü eski işveren dava açıp tazminatı isteyebilir. İş yargıya taşınırsa yargıtay'ın karar verirken bakacağı kriter, başka bir işe girmek için mi kıdem tazminatı istenmiş yoksa gerçekten emeklilik yaşını beklemek için mi ona dikkat edecektir. Tazminat alarak işten ayrıldıktan sonra çalışmanın yasal sakıncası yok ama SGK'dan alınacak belgenin bir örneği yine sgk dosyanızda mevcut olacağından ikinci bir kez aynı şekilde tazminat alamazsınız. ekonomik şartlar nedeniyle tekrar çalışmanızda ve normal prim gününüzü tamamlamada sakınca yok.