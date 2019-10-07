En son bir oto tamirhanesinde çalıştım ve buradan emekli oldum. SGK, 5230 günden 01.05.2009 itibariyle emekli aylığı bağladı. Ancak daha sonra, hizmetlerimin bir kısmının sahte olduğunun tespit edildiği ve aylıklarımın geri alınacağı bildirildi. Böyle bir şey mümkün mü? Aylıklarımın hepsini mi iade edeceğim? (İSMİ SAKLI)
5510 sayılı kanunun 96'ncı maddesine göre; "Fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla 10 yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte, ilgililerin kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır." diyor. Dolayısıyla bu durumda geriye doğır u 10 yıllık ödemeler geri alınıyor