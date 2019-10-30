2000 yılının Eylül ayında özel bu okulda öğretmen olarak işe başladım.11 yıldır müdür yardımcısıyım. Aralıksız bugüne kadar çalışıyorum. Bu arada 2 çocuğum oldu. 1.sinde 42 gün, 2.sinde 62 gün doğum izni kullandım.Ne zaman kendi isteğimle ayrılıp tazminat alabilirim? SERPİL ÇİÇEK
İşe giriş tarihinize göre bu hakkınız için 25 yıl ve 4500 gün gerekiyor. Dolayısıyla 2025 yılından önce bu hakkınızı kullanamıyorsunuz. Eğer 9 eylül 1999 öncesi bir sigorta geçmişiniz olsaydı o zaman 3600 günü tamamlayıp ayrılabilirdiniz.